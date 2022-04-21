“Beyond Walls”, proyecto del artista urbano Saype, llega a Venecia

Las góndolas y los taxis acuáticos son una vista habitual en la laguna de Venecia, pero ahora también hay una pintura gigante, parte de una "cadena humana" que flota en las aguas de la ciudad como parte del proyecto global de un artista urbano que espera fomente la unidad en un mundo cada vez más polarizado.

Beyond Walls, proyecto de un artista que ha unido a Europa y Asia, llega a Venecia

Venecia es la ubicación número 14 en la serie "Beyond Walls" del artista franco-suizo Saype, que vincula el arte callejero y el denominado "land art" en ciudades de todo el mundo, que a menudo representa un primer plano de las manos de dos personas agarrándose los antebrazos.

Utilizando pinturas biodegradables hechas de pigmentos naturales como el carbón y la tiza, la pintura terrestre gigante de manos entrelazadas, una con brazaletes, cubre una barcaza de 8 por 30 metros.

"El mensaje subyacente del proyecto es hablar sobre la importancia de encontrar soluciones comunes a los diferentes problemas que puede enfrentar la humanidad", señaló el artista urbano, Saype.

Beyond Walls (Más allá de los muros) llega a Venecia

La obra de arte se da a conocer en la inauguración de la exposición de Saype de este jueves (21 de abril de 2022) en la exposición de arte internacional "Bienal 2022", donde se exhiben fotos de sus diversos proyectos "Beyond Walls" dentro del edificio del Arsenal de la ciudad de Venecia.

Creo que Venecia también es una ciudad que simboliza la fragilidad de nuestro tiempo, dado que la ciudad está construida sobre el agua y por lo tanto depende completamente de los riesgos del clima

La Bienal de Venecia se ha efectuado desde el año de 1895 y atrae a artistas, amantes del arte y coleccionistas de todo el planeta.

Conocido por trabajos masivos de grafitis en el césped que se ven mejor desde el aire, el artista urbano Saype también ha adornado sitios que van desde un barrio marginal empobrecido en Sudáfrica hasta el césped frente a la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Saype ha sido nombrado anteriormente como uno de los artistas jóvenes más influyentes por la revista Forbes gracias a su proyecto "Beyond Walls".

Más allá de los muros: Beyond Walls

Beyond Walls (Más allá de los muros), es un proyecto del artista francés Saype quien se planteó como objetivo pintar la cadena humana más grande del mundo y para lograrlo, él mismo creó una pintura biodegradable con la que pinta sus grandes obras de manos entrelazadas sobre césped.

El proyecto muestra manos entrelazadas, en un gesto de amistad, unidas en un esfuerzo común más allá de las paredes que separan a los humanos y los encierra en espacios mentales o geográficos.

Saype, artista urbano, busca abrir una brecha entre esas paredes que la humanidad construyó para sí misma.