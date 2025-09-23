“Atrápalos ya”: Estados Unidos usa la frase de Pokémon en un video sobre inmigrantes ilegales

Una canción que todos conocen y una frase que se quedó grabada en nuestra memoria —“¡Atrápalos ya!”— fueron sacadas del mundo de Pokémon para crear una polémica increíble. Un video del gobierno de Estados Unidos está usando este famoso lema para hablar de los inmigrantes ilegales.

¿De qué trata el polémico video del EU contra migrantes?

El video, que se ha hecho viral en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, mezcla imágenes de operativos de la Patrulla Fronteriza con la famosa música de la caricatura de Pokémon. El mensaje es muy claro: mientras se ven las detenciones, el eslogan “Tenemos que atraparlos a todos” se usa para explicar el objetivo de la misión.

“Tenemos que atraparlos a todos”: De un juego a la política real

La frase “¡Atrápalos ya!”, es el lema de Pokémon, un juego y caricatura de Nintendo muy famoso desde los 90, donde la meta es capturar monstruos de bolsillo. La frase nos recuerda nuestra infancia y la diversión de coleccionar, ideas que no tienen nada que ver con el problema real y humano que se vive en la frontera de Estados Unidos.

Lo que hizo el gobierno fue tomar esta frase de la cultura pop y usarla para hablar de su política migratoria, una movida que nadie pasó por alto.

Críticas en redes: Dicen que Estados Unidos les quita su humanidad

A la mayoría de la gente no le gustó nada. En redes sociales, muchos han dicho que el video es “cruel”, “insensible” y “de no creerse”. Organizaciones que defienden los derechos humanos han reclamado que comparar a personas con criaturas de un videojuego es una forma de quitarles su humanidad y hace ver como si fuera normal tratar mal a la gente.

Muchos creen que esto demuestra que el gobierno no entiende para nada lo que la gente siente o piensa. Sea cual sea la razón, el video de Pokémon es el ejemplo perfecto de cómo una mala idea puede convertirse en un problema enorme que hace quedar muy mal a un gobierno, según expresan los internautas.