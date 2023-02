Vera Carrizal no saldrá del penal de Tanivet en Oaxaca

Este viernes, la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca resolvió como improcedente la reclasificación del delito de intento de feminicidio en contra de Juan Vera Carrizal, el presunto autor intelectual de la agresión con ácido en contra de María Elena Ríos, con esto el acusado no saldrá del penal de Tanivet en Oaxaca, Vera Carrizal buscaba que se le tratara de reclasificar el delito como lesiones para tener la prisión domiciliaria.

Tras lo ocurrido la víctima, María Elena Ríos, aplaudió el fallo judicial, estas fueron sus declaraciones:

” Se ha confirmado en estricto apego a la ley la vinculación a proceso por feminicidio porque no son lesiones, nos intentan matar, la violencia ácida es unas las violencias más extremas perpetradas hacia una mujer porque es en razón de género y es necesario que desde los tribunales se comience a entender que es una violencia feminicida “

La sexta sala a cargo del magistrado Arturo Lazaro León de la Vega, resolvió como

IMPROCEDENTE la reclasificación del delito solicitado por J.A.V.C.

Gracias querida abogada@DianaCristal290 por su amplio conocimiento que la caracteriza, es extraordinaria e impecable

María Eelena Ríos, agradeció el apoyo

” Gracias por acompañarme, por no soltarme por darle seguimiento a los gritos de ayuda que me he visto en la necesidad de hace ya que las instituciones que imparten justicia en Oaxaca por lo menos nos hacen sentir todo el tiempo miedo porque son demasiado revictimizantes “

En tanto, la Fiscalía del estado de Oaxaca, reactivó la búsqueda por medio de sus redes sociales para localizar a otro de los señalados en el intento de feminicidio contra de María Elena Ríos, se trata de Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado y presunto autor intelectual.