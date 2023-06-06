Veteranos festejan el 79 aniversario del Día “D” en Francia

Más de 40 veteranos de la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría estadounidenses y británicos viajaron desde Atlanta a Normandía, Francia, para la 79 conmemoración anual de la invasión del Día "D" de 1944.

La ceremonia internacional tuvo lugar en el British Memorial en Ver-sur-Mer, Francia, en presencia de Sébastien Lecornu, Ministro de las Fuerzas Armadas, y Ben Wallace, Secretario de Defensa británico.

El Día "D" es conocido popularmente como el día clave en el que los aliados (EE.UU, Gran Bretaña y Francia) desembarcaron en Normandia en la costa noroeste de Francia durante la segunda mundial para acabar con la dictadura Nazi.

El Día "D" es recordado como un momento crucial en la historia militar y se conmemora cada año en Francia y otros países aliados.

U.S. World War II veteran Jake M. Larson, 100, who landed at Omaha Beach on June 6, 1944, arrives for a remembrance ceremony at the Pegasus Bridge memorial in Benouville, Normandy, France, June 5, 2023. REUTERS/Pascal Rossignol|PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

¿Qué sucedió el Día "D"?

Las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá llevaron a cabo la Operación Overlord durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la operación era el desembarco masivo de tropas en las playas de Normandía, Francia, con el fin de liberar a Europa occidental del dominio alemán. También participaron en el "Día D" y en la batalla de Normandía tropas de otros 10 países: Australia, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega y Polonia.

Ese día 10 mil soldados murieron, fueron heridos o desaparecieron en acción y más de 5 mil resultaron heridos. Actualmente este día es visto como un símbolo que contribuyó a forjar un vínculo transatlántico que sigue garantizando la libertad y la seguridad de millones de personas.

Fue el general Dwight D. Eisenhower quien estuvo al mando de la operación en Normandía, al oeste de donde se concentraban las tropas y la artillería alemanas. Las playas de Normandía fueron divididas en cinco sectores: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, cada uno asignado a las tropas de diferentes naciones aliadas.

A pesar de los desafíos y las pérdidas iniciales, el desembarco fue un éxito y permitió a las fuerzas aliadas segurar una posición inicial en territorio enemigo desde la cual pudieron expandir su presencia y avanzar tierra adentro.

