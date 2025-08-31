Una mujer policía de la Ciudad de México (CDMX) fue golpeada en la estación Mixcoac de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Paramédicos de Protección Civil (PC) que acudieron a la emergencia, atendieron a la mujer policía con el diagnóstico de policontundida, por ello fue trasladada a un hospital.

¿Por qué golpearon a una mujer policía de CDMX?

La agresión ocurrió después de que en la estación Mixcoac de la Línea 7 fue detenido un hombre que vendía de manera informal productos al interior de las instalaciones, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hombre fue visto cuando los policías realizaban un recorrido por los andenes en dicha estación, ubicada en la avenida Revolución y la calle Benvenuto Cellini, de la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

Sin embargo, cuando una policía auxiliar se acercó al vendedor para comentarle que cometía una falta administrativa, el hombre la agredió.

Hombre que golpeó a policía de CDMX negó estar vendiendo en el Metro

Al hacerle la indicación que sería trasladado ante el Juez Cívico, el hombre negó que estuviera ofreciendo la mercancía, adoptó una actitud renuente, se tornó ofensivo y amenazante contra las oficiales, y posteriormente agredió físicamente a una policía, por lo que solicitaron una ambulancia.

Más policías acudieron en apoyo y detuvieron a un hombre de 33 años de edad, quien junto con los productos asegurados, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

De los hechos ocurridos tomó conocimiento personal de la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar para colaborar con las autoridades ministeriales en las indagatorias que deriven.

¿Qué dice la ley sobre vender dentro de los vagones del Metro de CDMX?

El Reglamento de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal señala en el Artículo 230, Fracción XIV, que se prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros ejercer el comercio ambulante, en las unidades, carros y/o vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras, zonas de acceso, salidas y zonas de distribución y zonas de acceso y salida de las estaciones en un polígono de 25 metros.