Furia en tianguis de Puebla: Comerciantes golpean y desnudan a tres mujeres acusadas de robo | VIDEO

Una escena de violencia y humillación extrema sacudió el tianguis de San Martín Texmelucan, Puebla, cuando tres mujeres fueron retenidas, golpeadas y desnudadas públicamente por comerciantes. El acto que provocó un caos escaló rápidamente tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de mercancía; este delicado incidente encendió las alarmas de última hora y obligó la intervención urgente de la policía local para controlar la tensa situación.

Justicia de propia manos en tianguis de Texmelucan, Puebla

De acuerdo con testigos, las tres mujeres, de 28, 29 y 48 años, fueron sorprendidas mientras presuntamente sustraían diversos artículos de venta. En cuestión de minutos, un grupo de tianguistas las rodeó y, en medio de los reclamos, desató su enojo con agresiones físicas.

Las víctimas fueron despojadas de su ropa, golpeadas, rapadas y marcadas en el rostro con plumón, acciones que generaron pánico e incertidumbre entre quienes se encontraban en el lugar.

Rescate entre gritos y tensión en Puebla

La situación provocó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al llamado de auxilio para rescatar a las mujeres y trasladarlas a la comandancia.

Tras ser aseguradas, fueron puestas a disposición del Juzgado Cívico para determinar su situación legal, mientras que las autoridades ya investigan los hechos y analizan los videos que circularon en redes sociales.

El violento episodio dejó un ambiente de incertidumbre en el tianguis, donde algunos comerciantes justificaron su reacción como un “acto de hartazgo”, mientras otros lamentaron la forma en que se tomó la justicia por mano propia. Hasta el momento, las tres mujeres se reportan fuera de peligro, aunque con lesiones visibles derivadas de las agresiones.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que reforzará los operativos en la zona para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad tanto de vendedores como de visitantes, ante el creciente clima de tensión que este hecho ha generado en la comunidad.