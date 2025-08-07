¡Vecina las ataca! Captan brutal agresión contra madre y su bebé en Durango

Una violenta agresión contra una madre y su bebé desató momentos de caos y pánico en Durango. Cámaras de seguridad captaron el instante en el que una vecina, identificada como ‘Laura’ y presuntamente con problemas mentales, atacó de forma verbal y física a las víctimas mientras caminaban en la colonia Olga Margarita, durante el martes 5 de agosto.

Denuncian y exponen violento caso en redes

A través de redes sociales, la señora Silvia de la Cruz publicó un video que muestra la agresión que sufrieron su hija y su nieta de apenas dos años.

El ataque ocurrió la mañana del martes 5 de agosto, alrededor de las 08:20 horas, en la calle Tepehuanes de la colonia Olga Margarita.

En la publicación, la abuela relató que su hija simplemente cruzaba la calle para visitarla cuando fueron interceptadas por una mujer identificada como Laura, conocida en la zona por padecer esquizofrenia y tener antecedentes de adicciones.

Según el testimonio, esta mujer comenzó a gritar, perseguir y luego atacar física y verbalmente a la joven madre, quien llevaba en brazos a su bebé.

La señora Silvia denunció que Laura no es una desconocida para los vecinos: ya ha agredido antes a otras personas, incluso estuvo en prisión. ‘Lamentablemente está libre y siempre se lanza contra personas vulnerables; incluso intenta arrebatar a los niños porque cree que son suyos’, escribió en Facebook.

Las imágenes difundidas muestran cómo la víctima, con su pequeña en brazos, intenta alejarse mientras la agresora se abalanza sobre ellas. En un momento desesperante, los gritos de auxilio alertaron a dos mujeres que transitaban por la zona, quienes intervinieron de inmediato y lograron separar a la atacante.

Tras la agresión, la familia acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia formal; mientras que la publicación ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde decenas de usuarios exigen que las autoridades tomen medidas urgentes para evitar que Laura vuelva a agredir a alguien más.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETENIDA EN NUEVO LEÓN POR GOLPEAR A SU MADRE Y ABUELA; LES EXIGÍA QUE LE DIERAN DE COMER A SU HIJO