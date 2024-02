VIDEO: ¡Casi la mata! Hombre agrede a su expareja a martillazos en Guadalajara, Jalisco

Una mujer sobrevivió de milagro a una agresión de su expareja, quien la atacó a martillazos en Guadalajara, Jalisco; vecinos que circulaban por la zona lograron rescatarla y ponerla a salvo de la agresión.

Los hechos, registrados el lunes 12 de febrero en la colonia Magaña, quedaron grabados en una cámara de video en la que se aprecia el momento en que el hombre lleva a su expareja hacia un vehículo, y así, sin más, saca un martillo de la cajuela y comienza a violentarla.

Milagrosamente, un automovilista que circulaba por la zona se percató de la agresión a martillazos y salió en su ayuda, a la que se sumaron 5 hombres más, quienes forcejearon hasta impedir que el ataque terminara en un asesinato.

Vecinos auxilian a mujer durante agresión a martillazos en Jalisco

Juan, uno de los héroes que participó en el auxilio de la señora, comentó que el sujeto estaba tan empeñado en agredir a su expareja que les costó trabajo liberarla del agresor.

“Empezamos a oír gritos de auxilio de que la querían matar, llegamos a auxiliarla, pero no la soltaba, lo sometimos a golpes para sacarlo de la señora y no podíamos entre cuatro... La salvamos si no si la mata, a eso iba, pero sí le tiró a matar”, expresó a Fuerza Informativa Azteca.

Luego del ataque la víctima, de identidad reservada, recibió atención médica y fue trasladada para valoración y ayuda psicológica por este intento de feminicidio.

Detienen a agresor de mujer en Guadalajara, Jalisco

El sujeto, identificado como Jesús “N” de 55 años, quedó detenido y se encuentra enfrentando un proceso penal por tentativa de feminicidio.

De acuerdo con el Código Penal de Jalisco cuando se trata de un caso en tentativa de un delito grave se impondrá una pena de prisión desde las tres cuartas partes de la pena mínima y podrá llegar hasta las tres cuartas partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.

“Para imponer la sanción de la tentativa, la autoridad judicial tendrá en cuenta la peligrosidad del autor y el grado a que se hubiese llegado en la ejecución del delito”, expone.