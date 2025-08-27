Todo por una infracción: automovilista golpea a un policía en Calpulalpan, Tlaxcala

Un automovilista y un elemento de la Policía Municipal protagonizaran una fuerte pelea en calles de Calpulalpan, Tlaxcala, todo quedó grabado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

El hecho ocurrió después de que el conductor fuera infraccionado por estacionar su camioneta de redilas en una zona prohibida. Molesto por la sanción, el automovilista encaró al uniformado y le lanzó un golpe que derribó su gorra, lo que desató una riña en plena vía pública.

De los golpes al intento de atropello

En cuestión de segundos, ambos comenzaron a lanzarse puñetazos, patadas y forcejeos que los llevaron hasta el piso. Testigos de la escena intervinieron para separarlos, logrando calmarlos momentáneamente.

👊🏻 ¡Por una infracción se dieron con todo! 🥊



👮🏻‍♂️En Calpulalpan, #Tlaxcala, un policía y el conductor de una camioneta se enfrentaron a golpes.



👇🏻El incidente comenzó cuando el oficial intentó infraccionar al hombre por estacionarse en un lugar prohibido. La situación escaló… pic.twitter.com/Rg0le2OE4Z — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) August 26, 2025

Sin embargo, la tensión no terminó ahí. Tras un breve diálogo, el conductor volvió a enfrentarse con el policía, reanudando la pelea ante la mirada de transeúntes y automovilistas que se detuvieron a observar.

Lo más grave ocurrió después cuando el sujeto subió a su camioneta y, en un acto de agresión directa, aceleró con la aparente intención de atropellar al policía y a otros uniformados que se encontraban en la zona. Finalmente, escapó sin que nadie pudiera detenerlo.

Autoridades buscan al responsable de golpear al policía en Calpulalpan

El Ayuntamiento de Calpulalpan informó que ya se abrió un proceso para identificar y detener al automovilista agresor. Asimismo, señalaron que se recabarán los videos y testimonios de testigos para integrarlos a la investigación.

Este hecho ha generado indignación entre la ciudadanía, que cuestiona tanto la falta de refuerzos para apoyar al policía involucrado como la facilidad con la que el agresor logró darse a la fuga.

¿Cuál es la sanción por golpear a un policía municipal en Tlaxcala?

De acuerdo con el Código Penal de Tlaxcala, agredir físicamente a un policía en el ejercicio de sus funciones se considera delito de ultrajes a la autoridad y puede derivar en una pena de tres meses a seis años de prisión, además de multas económicas.

Si además se pone en riesgo la vida del uniformado, como en este caso por el intento de atropello, la sanción puede agravarse, lo que incrementaría el tiempo en prisión para el agresor.

