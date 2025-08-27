Con tres balazos asesinaron a hombre que jugaba maquinitas en Guadalajara | ZMG de Noche

Durante las últimas horas, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos mientras jugaba maquinitas en una tienda de abarrotes en la colonia 5 de Mayo. Además, en San Pedro Tlaquepaque, dos hombres fueron asesinados a tiros sin que se tengan pistas de los agresores.

Ataque armado en tienda de abarrotes en la colonia 5 de Mayo

El incidente ocurrió en la confluencia de las calles Ángel Barrios y Carlos A. Carrillo, cuando un hombre de aproximadamente 40 años estaba en un local jugando maquinitas en la capital de Jalisco. Testigos relataron que tres sujetos llegaron a bordo de un vehículo, uno de ellos descendió y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien recibió tres balazos en el pecho.

Al lugar acudieron policías municipales, quienes acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Los paramédicos de Cruz Verde atendieron de inmediato al lesionado, quien presentaba estado grave. Posteriormente, médicos especializados en terapia intensiva del SAMU llegaron para estabilizarlo.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre que se encontraba en una tienda de abarrotes en calles de la Col. 5 de Mayo en Guadalajara, fué agredido con arma de fuego.



Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/q5YS6Q3SoZ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 27, 2025

Volcadura de transporte público en Tlajomulco: emergencia y evacuación

En otro hecho, una unidad de transporte público de la ruta 1-C99 volcó al perder el control del conductor en el fraccionamiento Los Fresnos II, Tlajomulco de Zúñiga.

Los 25 pasajeros lograron salir del vehículo, aunque dos resultaron con contusiones consideradas de gravedad moderada y fueron trasladados a un hospital de tercer nivel. La unidad terminó volcada al costado de las vías ferroviarias, tras caer en una zanja por trabajos de reencarpetamiento.

Asesinan a dos hombres en Tlaquepaque

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque la tarde de este martes en la intersección de las calles Houston y República, colonia Las Vegas. Al arribar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años con dos impactos de bala en el tórax, tendido sobre el arroyo vehicular. A escasos metros fue localizado un adolescente de alrededor de 15 años también herido de bala en la región del tórax.

Paramédicos de Cruz Verde llegaron al sitio y confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales. Las heridas fueron certeras, indicaron las autoridades. La policía solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía de Jalisco y peritos forenses para el análisis de los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen.

Las autoridades aún no tienen información sobre los posibles responsables. La Fiscalía estatal ya inició una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

