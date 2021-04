VIDEO: Coldplay “sonoriza” caída de poblanos en ciclovía

¿Conoces la ciclovía “maldita” en la que todos caen? En redes sociales se han difundido infinidad de fragmentos de videos de lo que ocurre en esa vía que parece ser invisible para los peatones en la Ciudad de Puebla.

Luego de que se hiciera viral la ciclovía de Puebla, usuarios de redes ha realizado una serie de contenidos en los que se burla de lo que ocurre en esta vía de comuicación y uno de ellos sonorizó el video con una melodía de Coldplay.

Los videos muestran a peatones que han tropezado y caído con la infraestructura del carril para ciclistas, pues no tienen cuidado en atravesar por la zona de peatones marcada con franjas blancas.

En TikTok hay usuarios que han compartido breves videos de caídas de personas de distintas edades, lo cual resulta preocupante por las consecuencias que puede ocasionar una caída sobre la avenida y el paso de los autos.

Y es que incluso personas adultas mayores han sufrido caídas con la infraestructura instalada en el asfalto y que divide el carril de bicicletas y autos.

Estos últimos videos, que han sido de los más compartidos en redes sociales, ocurrieron en la Calle 7 Sur, esquina con 13 Poniente, en el centro de Puebla.

La ciclovía es una vía exclusiva para la circulación de ciclistas, la cual está delimitada por señalamientos de un solo carril al costado derecho de una vía, indicó el Gobierno de Puebla.

En reversa y Coldplay

En los videos se observa que hay señalamientos bien colocados en el lugar donde ha habido caídas de las que han hecho memes y videos han circulado en redes, pero uno de ellos ha llamado la atención de los usuarios, ya que ha sido “sonorizado” con una melodía de la agrupación británica Coldplay.

En el video que te mostraremos a continuación se escucha la canción “The scientist” (El científico) de Coldplay y se pone en reversa el video con las caídas de los peatones que han resultado muy comentadas en redes sociales.

Todo en reversa y con The Scientist de Coldplay, es más hermoso... pic.twitter.com/XU811UFSnA — Un Tal Incendiapueblos (@Incendiapueblos) April 10, 2021

EL video en cuestión resulta una parodia del video original de Coldplay, formado en el año de 1996 en Londres, Inglaterra, conformado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

La canción “The Scientist” fue escrita por el mismo vocalista Chris Martin. Aparece en el álbum A Rush Of Blood To The Head del año 2002.

Coldplay - The Scientist (ciclovía )

😂😂✌ pic.twitter.com/WQ40CYuCn7 — Beto Barrón ⚡🥑 (@betoo_barron) April 9, 2021

