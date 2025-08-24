Muere una bebé ahogada en una tina de agua en García, Nuevo León

El municipio de García, Nuevo León, vive momentos de profundo dolor tras la muerte de Sofía Isabela, una bebé de apenas 1 año y 8 meses que perdió la vida ahogada tras caer en una tina de agua.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el sector Residencial Las Brisas, en la Calle Dos, casi esquina con Calle 27, donde la menor residía junto a sus padres, originarios de Irapuato, Guanajuato, quienes se mudaron a García hace cinco años.

El padre la perdió de vista cuando la bebé se ahogó en la tina

De acuerdo con la información preliminar, la bebé estaba bajo el cuidado de su padre, al momento del accidente. El hombre notó la ausencia de su hija y comenzó a buscarla dentro de la casa.

Poco después, la encontró dentro de una tina con aproximadamente 20 litros de agua. Desesperado, trató de reanimarla sin éxito y de inmediato la trasladó a la Clínica 24 del IMSS, donde los médicos confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales.

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y condolencias, al tiempo que la comunidad se unió para acompañar a los padres en medio de la tragedia.

Investigan muerte de bebé en García

La Agencia Estatal de Investigaciones abrió una carpeta para esclarecer los hechos y confirmó que la autopsia de la pequeña Sofía se encuentra en proceso. El testimonio del padre es pieza clave en la indagatoria, pues fue él quien encontró a la bebé en la tina y trató de salvarla.

Aunque todo apunta a un accidente doméstico, las autoridades buscan descartar cualquier otra hipótesis, como ocurre en este tipo de casos.

La trágica muerte de Sofía Isabela muestra la importancia de prevenir accidentes en el hogar, especialmente cuando hay menores de edad. Elementos tan comunes como cubetas, tinas o recipientes con agua pueden representar un riesgo letal para niños pequeños, quienes pueden ahogarse en solo un abrir y cerrar de ojos.