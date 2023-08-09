VIDEO: Niña de 11 años muere durante asalto afuera de su escuela en Argentina

Una niña de 11 años murió durante un asalto cuando se dirigía a su escuela en Lanus, provincia de Buenos Aires, Argentina. Los dos delincuentes fueron detenidos por el asesinato de la menor.

El incidente ocurrió este miércoles 9 de agosto, cuando la víctima, identificada como Morena Domínguez, llegaba a la escuela; en la entrada, dos tipos a bordo de una moto la interceptaron y le robaron sus pertenencias.

Antes de huir con las cosas de la menor, los delincuentes golpearon a la niña y la empujaron al suelo, por lo que quedó tirada en plena calle.

El momento del asalto quedó grabado en el video de las cámaras de seguridad, donde se pudo ver cómo los delincuentes robaron a la niña y ella cayó al piso; segundos después una persona intentó levantarla, pero no lo consiguió.

PROFUNDO DOLOR Y TRISTEZA



Murió una nena de 11 años después de un asalto violento en Lanús Oeste: iba a la escuela, motochorros la interceptaron, la golpearon y se descompensó pic.twitter.com/IOGeTTAjSg — Dani Lerer (@danilerer) August 9, 2023

Unos minutos después, llegó una ambulancia al lugar, realizó una reanimación y la trasladaron a un hospital en estado crítico, más tarde informaron que la niña de 11 años había muerto por un paro cardiorespiratorio a consecuencia del golpe.

Detienen a ladrones que mataron a una niña de 11 años durante asalto

Las autoridades indicaron que hay dos personas mayores de edad detenidas por la muerte de Morena Dominguez. Los detenidos tienen 25 y 28 años, ambos tienen antecedentes penales, aunque en un principio se había dicho que los rateros eran menores de edad, la policía desmintió dicha información.

También indicaron que anteriormente los delincuentes habían robado la moto que utilizaron durante el asalto donde mataron a la adolescente Morena.

Morena Domínguez de 11 años fue asesinada hoy por dos motochorros en Villa Diamante . Pero empezó a morir en 2019 cuando el 48% eligió q vuelva Cristina Kirchner, con Alberto , Massa , Kicillof , Berni y la Justicia Zaffaroniana q soltó 5 mil presos para soltar a sus cómplices 😭 pic.twitter.com/LH9vFQXZ4Q — EL CARA (Macrista de Macri ) (@ElCara333) August 9, 2023

Tras la lamentable noticia de la muerte de una niña en un asalto, varios funcionarios públicos se pronunciaron al respecto y condenaron los actos de violencia e inseguridad en el país.

A unos días de las elecciones primarias en Argentina, varios candidatos anunciaron la suspensión de sus actividades de campaña, por respeto a Morena.