Escándalo en la ONU: delegados de EU abandonan a Netanyahu en pleno discurso

Un momento de tensión marcó la 80ª Asamblea General de la ONU cuando varios funcionarios estadounidenses decidieron dar la espalda al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras pronunciaba su discurso en Nueva York.

La escena, que fue captada por cámaras internacionales, se produjo mientras el mandatario defendía la ofensiva de Israel contra Hamás e Irán, lo que generó un fuerte contraste entre su mensaje y la reacción de algunos delegados.

Netanyahu speaking to an empty hall #UNGA80 pic.twitter.com/7pMbW5BUQJ — State of Palestine (@Palestine_UN) September 26, 2025

¿Qué dijo Netanyahu en la Asamblea General?

Durante su intervención, Netanyahu recordó los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamás asesinaron a unas miles 200 personas en Israel.

Señaló que los remanentes del grupo armado “buscan repetir esas atrocidades” y que su gobierno no detendrá la ofensiva hasta lograr dos objetivos:



La liberación de los 48 rehenes restantes, de los cuales 20 aún se encuentran con vida

La rendición total de Hamás y la entrega de sus armas.

El primer ministro también rindió homenaje a los soldados israelíes caídos y advirtió sobre la amenaza que, según él, representa Irán: “Este eje terrorista no solo pretende destruir a Israel, también amenaza a Estados Unidos y chantajea a las naciones del mundo”, aseguró.

Over a hundred diplomats from more than 50 countries staged a mass walkout as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu entered the United Nations General Assembly hall, crowding into aisles to file out through the room’s various exits. https://t.co/UuHosO7RWb pic.twitter.com/pxsTtbntyN — The Washington Post (@washingtonpost) September 26, 2025

¿Por qué los delegados de Estados Unidos abandonaron el discurso?

Aunque no hubo un pronunciamiento inmediato por parte de los funcionarios estadounidenses que se retiraron, analistas internacionales consideran que el gesto refleja el descontento creciente en Washington frente a la estrategia militar israelí en Gaza y las consecuencias humanitarias que ha generado.

El desplante ocurre en un contexto de fricciones diplomáticas: mientras la administración estadounidense ha reiterado su apoyo al derecho de Israel a defenderse, también ha manifestado preocupación por los miles de civiles palestinos que han sido víctimas durante la ofensiva israelí.

Happening now at the UN General Assembly:



Diplomats walked out during Netanyahu’s speech.



He is left speaking to an empty room.



The world is no longer listening to Israel’s propaganda. pic.twitter.com/yV704rh32t — sarah (@sahouraxo) September 26, 2025

¿Qué impacto tiene este gesto en las relaciones bilaterales?

El hecho de que funcionarios de Estados Unidos. se apartaran durante el discurso de Netanyahu es visto como una señal política de alto impacto. Aunque no implica una ruptura, sí refleja un cambio de tono en el respaldo histórico de Washington a Tel Aviv, lo que podría influir en futuras negociaciones acerca de ayuda militar y diplomática.

La imagen del primer ministro continuando con su intervención frente a butacas vacías se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, alimentando el debate acerca de si la estrategia israelí está debilitando sus alianzas más importantes; ¿crees que este gesto marcará un antes y un después en la relación entre Estados Unidos e Israel?