¡Desastroso choque! Un tren de la concesionaria Rumo Logística se descarriló en la localidad de Araraquara, en São Paulo, luego de chocar contra un camión que le quiso ganar a cruzar las vías. El accidente provocó que dos locomotoras y 14 vagones cargados de maíz salieran de sus rieles; a pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos, según informó la empresa.

¿Cómo ocurrió el accidente ferroviario en São Paulo?

De acuerdo con Rumo, el conductor del camión no respetó la señal de alto en el cruce ferroviario. El maquinista del tren activó el claxon, además de que aplicó los frenos de emergencia, pero la longitud y peso del convoy hicieron imposible evitar el choque.

Este siniestro interrumpió temporalmente la circulación en el tramo, aunque la compañía confirmó este viernes que la línea ferroviaria ya está en operación.

¿Por qué este tramo es tan importante para Brasil?

Cabe decir que este accidente ocurrió en un sector clave de la Malha Paulista, que conecta con la Malha Central, corredor esencial para el transporte de granos desde el centro-oeste del país hasta el Puerto de Santos, el principal punto de exportación de maíz en Brasil.

El hecho ocurre en un momento crítico, ya que Brasil atraviesa el pico de exportaciones de maíz, tras la cosecha récord de este año; y es que cualquier interrupción logística podría impactar las operaciones portuarias y las exportaciones agrícolas.

Reglas de tránsito: ¿quién tiene la preferencia en los cruces?

La concesionaria recordó que, según el Código de Tránsito Brasileño (CTB), los trenes siempre tienen prioridad en los pasos a nivel. Cruzar sin detenerse constituye una infracción gravísima, ya que pone en riesgo tanto a los conductores como a los operarios ferroviarios.

El accidente de Araraquara reaviva el debate acerca de la seguridad en los cruces ferroviarios en Brasil, un país donde los transportes por tren y carretera conviven de manera constante.

Aunque en este descarrilamiento en Brasil no hubo víctimas, la pregunta sigue abierta: ¿qué medidas adicionales deben implementarse para garantizar mayor seguridad en los pasos a nivel y evitar nuevos accidentes?