¡Tras 21 días! Localizan a Abraham Pacheco Partida, maestro de inglés desaparecido en Jalisco

El caso que mantuvo a Jalisco en vilo llegó a un final alentador: Abraham Pacheco Partida, joven maestro de inglés de 31 años, fue localizado con vida después de 21 días de haber desaparecido.

La noticia de su hallazgo fue confirmada este domingo, dando un respiro a su familia y a la comunidad de redes sociales que se unió en una intensa campaña de búsqueda.

Búsqueda movilizó a Jalisco

Abraham Pacheco Partida había sido visto por última vez el pasado 30 de agosto, cuando salió de su casa en la colonia Ponciano Arriaga, en San Pedro Tlaquepaque, con rumbo a Tonalá por motivos de trabajo.

De acuerdo con sus familiares, el rastreo de su teléfono confirmó que llegó a esa zona alrededor de las 14:30 horas, pero desde entonces se perdió toda comunicación. Durante tres semanas, la incertidumbre marcó los días de su familia, que no dejó de insistir en su localización.

“Ninguna cámara supuestamente lo ha visto, nosotros ya no supimos que llegara, lo supimos por el rastreo”, narró Abigaíl Pacheco, hermana de Abraham.

Apoyo de comunidad e intensas jornadas de rastreo dan resultados positivos

Fue la misma Abigaíl Pacheco quien confirmó la noticia que muchos esperaban tras varios días de preocupación e incertidumbre:

“Gracias a todos por sus oraciones y ayuda para encontrar a mi hermano. Abraham está vivo, está completo, está bien físicamente. Gracias a todos por hacerlo posible”, compartió en redes sociales, donde decenas de mensajes de apoyo y celebración se multiplicaron en cuestión de minutos.

Regresa alegría tras localización del maestro e influencer

Además de su labor docente, Abraham se desempeñaba como creador de contenidos y operador de drones en distintos proyectos audiovisuales. Su familia lo describía como un joven alegre y entusiasta, cuya ausencia se sintió con fuerza en cada rincón del hogar.

“Lo que más nos falta son sus carcajadas, llenaban la casa de alegría”, expresó su hermana durante los días de búsqueda.

La localización con vida de Abraham representa un respiro para su familia; sin embargo, ahora será labor de las autoridades investigar a fondo este caso y saber cuáles fueron los motivos de la desaparición del maestro.