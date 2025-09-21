Resultados UnADM 2025: Cómo saber si fuiste aceptado, fechas clave y qué sigue

La espera casi termina para miles de aspirantes. Si participaste en el proceso de admisión de la Universidad Abierta y a Distancia de México, estás a punto de saber si conseguiste un lugar. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos la guía definitiva con la fecha, hora y el proceso paso a paso para consultar los resultados de la Convocatoria UnADM 2025 y saber si fuiste aceptado en una de sus licenciaturas gratuitas.

¿Cuándo y a qué hora se publican los resultados de la UnADM 2025?

¡Marca tu calendario! La lista de folios aceptados de la UnADM se publicará el próximo lunes 17 de noviembre de 2025. Podrás realizar la consulta a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México). Te recomendamos tener paciencia, ya que el sitio web puede presentar una alta demanda durante las primeras horas.

Guía paso a paso para consultar la lista de aceptados UnADM

Ingresa al sitio oficial: La única fuente confiable para los resultados es la página oficial de la UnADM Ten a la mano folio de aspirante que obtuviste durante el proceso de registro. Es tu identificador único en la convocatoria. Ubica la sección de la Convocatoria 2025 Busca tu folio: La universidad generalmente publica un documento en formato PDF con la lista de folios aceptados. Utiliza la función de búsqueda de tu visor de PDF (usualmente Ctrl + F en Windows o Cmd + F en Mac) para ingresar tu número de folio y encontrarlo rápidamente.

¡Fui aceptado! ¿Ahora qué sigue? El proceso de inscripción UnADM 2025

¡Felicidades! Si tu folio aparece en la lista, el siguiente paso es formalizar tu ingreso. El periodo de inscripciones para la UnADM 2025 se llevará a cabo del 16 al 22 de diciembre de 2025. Durante estas fechas, deberás seguir las indicaciones de la plataforma para subir tu documentación y completar tu registro como estudiante de nuevo ingreso.

Además, como parte del proceso, deberás cursar un curso de inducción en línea diseñado para familiarizarte con la plataforma virtual y la vida universitaria digital antes del inicio formal de las clases.