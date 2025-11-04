¿A guardar el carro?: todo lo que debes saber del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Si vas a moverte en coche el martes 4 de noviembre de 2025 por la Ciudad de México o en los municipios conurbados del Estado de México, ojo: el Hoy No Circula entra en vigor de 5:00 a 22:00 horas, para los autos particulares con terminación de placa 7 y 8, que llevan engomado color rosa con holograma 1 y 2, además de los foráneos.

Si tu auto tiene holograma “0” o “00” o es vehículo eléctrico o híbrido, estás exento de esta restricción (siempre que cumplas con los requisitos del holograma y verificación) y puedes circular sin problema.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿En que alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula opera en todas las alcaldía de la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México el programa aplica solo para los 18 municipios conurbados, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Consejos prácticos para evitar multas o imprevistos por el Hoy No Circula

Verifica el holograma de tu vehículo. Si tienes holograma 1 o 2 y tu placa termina en 7 u 8 con engomado rosa, ese día no podrás circular dentro del rango horario establecido.

Checa tu comprobante de verificación: si tienes holograma “0” o “00” estás libre de restricciones, siempre que la verificación esté vigente.

Si vas a moverte entre CDMX

Guarda una imagen o comprobante de tu holograma o verificación por si te piden demostrar que estás exento.

Planea tus traslados con tiempo extra: podría haber más tráfico debido a quienes cambien de ruta para no violar la restricción.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Circular en un día restringido puede derivar en multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a $2,170 y $3,257 pesos, además del retiro del vehículo al corralón si no cuenta con verificación vigente o reincide en la falta.

Las autoridades recomiendan a los conductores verificar diariamente si su automóvil puede circular, especialmente cuando se anuncian medidas como el Doble Hoy No Circula o se presentan altos niveles de ozono y partículas contaminantes.