¿A guardar el carro?: todo lo que debes saber del Hoy No Circula en CDMX y Edomex
Te decimos qué vehículos no podrán circular el martes 4 de noviembre de 2025 en la CDMX y los 18 municipios del Edomex para que planifiques tu día sin sorpresas.
Si vas a moverte en coche el martes 4 de noviembre de 2025 por la Ciudad de México o en los municipios conurbados del Estado de México, ojo: el Hoy No Circula entra en vigor de 5:00 a 22:00 horas, para los autos particulares con terminación de placa 7 y 8, que llevan engomado color rosa con holograma 1 y 2, además de los foráneos.
Si tu auto tiene holograma “0” o “00” o es vehículo eléctrico o híbrido, estás exento de esta restricción (siempre que cumplas con los requisitos del holograma y verificación) y puedes circular sin problema.
¿En que alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?
El Hoy No Circula opera en todas las alcaldía de la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México el programa aplica solo para los 18 municipios conurbados, los cuales son:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Consejos prácticos para evitar multas o imprevistos por el Hoy No Circula
- Verifica el holograma de tu vehículo. Si tienes holograma 1 o 2 y tu placa termina en 7 u 8 con engomado rosa, ese día no podrás circular dentro del rango horario establecido.
- Checa tu comprobante de verificación: si tienes holograma “0” o “00” estás libre de restricciones, siempre que la verificación esté vigente.
- Si vas a moverte entre CDMX y municipios del Edomex, considera rutas alternas o medios de transporte público para evitar contratiempos.
- Guarda una imagen o comprobante de tu holograma o verificación por si te piden demostrar que estás exento.
- Planea tus traslados con tiempo extra: podría haber más tráfico debido a quienes cambien de ruta para no violar la restricción.
Multa por no respetar el Hoy No Circula
Circular en un día restringido puede derivar en multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a $2,170 y $3,257 pesos, además del retiro del vehículo al corralón si no cuenta con verificación vigente o reincide en la falta.
Las autoridades recomiendan a los conductores verificar diariamente si su automóvil puede circular, especialmente cuando se anuncian medidas como el Doble Hoy No Circula o se presentan altos niveles de ozono y partículas contaminantes.