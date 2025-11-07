ALERTA AMBER: Buscan a Nailea, de 4 años; desapareció en Tepic, Nayarit, hace cuatro meses

La Alerta Amber México ha emitido una nueva ficha de búsqueda de carácter urgente, con reporte AAMX2082, para localizar a la niña Nailea García Cantabrana, de tan solo 4 años de edad, desaparecida en Tepic, Nayarit.

El caso ha generado una profunda alarma y confusión, ya que la activación nacional de la alerta se realizó este 25 de agosto, a pesar de que la pequeña fue vista por última vez el 30 de abril de 2025, hace casi cuatro meses.

La desaparición ocurrió en el municipio de Tepic, Nayarit, y desde ese último día de abril, la familia de Nailea no ha tenido ninguna noticia sobre su paradero. El prolongado silencio y la falta de pistas han llevado a las autoridades a activar todos los protocolos a nivel nacional, al considerar que la integridad de la menor se encuentra en un riesgo inminente.

Nailea, la niña que desapareció en Tepic desde abril 2025

El resumen de hechos proporcionado en la ficha de búsqueda es escueto pero contundente: "El 30 de abril de 2025, la niña Nailea García Cantabrana fue vista por última vez en el municipio de Tepic, Nayarit, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero".

Esta brecha de tiempo de casi cuatro meses entre la desaparición y la reactivación de la Alerta Amber nacional es un factor crítico. Sugiere que las investigaciones a nivel local no han arrojado resultados positivos y que ahora se requiere una difusión masiva en todo el país para obtener cualquier dato que pueda llevar a su localización.

La autoridad es clara al señalar que "se considera que la integridad de la niña se encuentra en riesgo, toda vez que podría ser víctima de la comisión de un delito".

Características y vestimenta de Nailea García

Para que la ciudadanía pueda sumarse a la búsqueda, es vital conocer las características físicas de la pequeña, así como la ropa que portaba el día que desapareció, la cual es muy específica.

Datos Físicos:



Edad: 4 años (Nacida el 29/05/2021).

4 años (Nacida el 29/05/2021). Cabello: Lacio, color negro.

Lacio, color negro. Ojos: Castaño oscuros.

Castaño oscuros. Estatura: 1.1 metros.

1.1 metros. Peso: 22 kilogramos.

22 kilogramos. Nacionalidad: Mexicana.

Mexicana. Señas Particulares: La ficha no reporta señas permanentes como cicatrices o lunares, pero detalla su vestimenta.

📣 Se REACTIVA #AlertaAMBER en colaboración con el estado de Nayarit.



🚨 Solicitamos de su colaboración para localizar a la niña NAILEA GARCÍA CANTABRANA



‼️Por favor comparte‼️#AlertaAmberMX



*Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del… https://t.co/N8gZcWFlaL pic.twitter.com/CeCK15H6XW — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) November 7, 2025

Un detalle que puede ser clave para cualquier persona que la haya visto es la ropa que Nailea usaba el día de su desaparición:



Short de mezclilla color azul.

Camisa de manga larga color negro y blanco.

Huaraches de velcro con la leyenda "ADIDAS".

Las autoridades piden poner especial atención a esta descripción, ya que los huaraches con la marca visible podrían ser un elemento distintivo fácil de recordar para algún testigo.

Al tratarse de una Alerta Amber México, la búsqueda no se limita al estado de Nayarit, sino que se extiende a todo el territorio nacional. Se solicita a la población que si ha visto a Nailea o tiene cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al número oficial.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser la pieza clave que ayude a la investigación.