¡Inusual ladrón! Retienen en Oteapan, Veracruz, a sujeto señalado de robar brasieres de tendederos

Habitantes del municipio de Oteapan, Veracruz, lograron retener a un sujeto identificado como Valerio, presuntamente señalado de ser “el ladrón de brasieres” que merodeaba por las noches, robando prendas íntimas femeninas de los tendederos de varias viviendas.

Vecinos de Oteapan detienen a ladrón de ropa interior femenina

Según el reporte de la Policía Municipal, Valerio fue sorprendido y retenido por los vecinos. La alarma social se había generado en días recientes, ya que el sujeto había sido visto merodeando cerca de los domicilios bajo el amparo de la noche.

Una de las vecinas afectadas por el presunto ladrón compartió su testimonio tras la retención:

"Ahí subo una foto para ver si conocen a este hombre que anda haciendo maldad acá en el predio, él es el que nos andaba haciendo maldades con los brasieres que anda robando y que andaba espantando a la vecindad".

El sujeto fue detenido con al menos tres prendas íntimas en su poder. La comunidad difundió la fotografía del presunto ladrón en redes sociales para alertar al resto de la población.

Ante los hechos, las autoridades municipales exhortaron a los afectados a presentar la denuncia correspondiente en la agencia del Ministerio Público, ya que la presentación de cargos formales es indispensable para que el delito sea investigado y se determine la situación jurídica de Valerio.