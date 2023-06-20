VIDEO: Rapero Big Pokey muere tras desplomarse en medio de un concierto

El rapero estadounidense Big Pokey murió sorpresivamente la noche del pasado domingo 18 de junio, en medio de un concierto que ofrecía en un bar de Texas, Estados Unidos.

El momento de su muerte quedó grabado en un video que circuló en redes sociales, donde se pudo ver que el cantante se desplomó en el escenario, delante de todos los asistentes.

En las imágenes se pudo ver Big Pokey hablando por el micrófono hacia los invitados, de un momento a otro cayó al suelo, y varias personas se acercaron a él para tratar de ayudarlo, ya que se encontraba completamente inmóvil.

¡MUERE EN EL ESCENARIO!



El rapero #BigPokey murió tras desplomarse en pleno #concierto, frente a sus seguidores.



Aunque fue trasladado rápidamente al #hospital, ahí perdió la vida. pic.twitter.com/HfcKQd1zil — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2023

Al ver que no reaccionaba, el personal del bar llamó al número de emergencias, unos minutos después llegó una ambulancia y lo trasladaron a un hospital cercano, no obstante el cantante fue declarado muerto.

La muerte del rapero fue confirmada a través de sus redes sociales, donde se compartió un mensaje con la foto de Big Pokey y el siguiente mensaje:

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro amado Milton 'Big Pokey' Powell. Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores”.

Cantantes que han muerto en pleno escenario

La industria musical se ha vestido de luto por la inesperada muerte de varios cantantes, quienes perdieron la vida en el escenario durante alguna presentación. El caso más reciente fue el de Big Pokey, quien murió en un concierto en un bar de Texas.

Sin embargo, antes de él ya se habían reportado al menos dos casos similares. El primero fue el de Juan Carlos Formell, bajista de los Van Van, quien murió el pasado 26 de mayo, tras desplomarse en el escenario.

Otro rapero, Costa Titch, también perdió la vida en medio del escenario. Mientras el Titch cantaba se tropezó y cayó al suelo, de inmediato su equipo lo ayudó a ponerse de pie. El cantante quiso seguir con su show, sin embargo, unos segundos después se desplomó y murió.