Suspenden desfile del 20 de noviembre tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La indignación tocó a la población de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la violencia ahora puso freno al desfile del 20 de noviembre, el cual será suspendido en el municipio.

La conmemoración por la Revolución Mexicana no se realizará en dicho lugar, de acuerdo con un anuncio hecho por el Ayuntamiento, quien compartió sus motivos para no llevar a cabo celebración alguna en momentos de dolor e inseguridad.

¿Por qué suspendieron el desfile del 20 de Noviembre 2025 en Uruapan?

El Ayuntamiento de Uruapan informó la cancelación se da debido a las circunstancias de inseguridad que se han presentado en la ciudad, como el homicidio de Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025, cuando se encontraba en un festejo por el Día de Muertos.

"Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses", se lee en un comunicado.

Asimismo, explicó que tal suspensión es un acto en memoria de Carlos Manzo, quien fue ejecutado, de acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, por un menor de 17 años, el cual fue abatido en el lugar.

Convocan a marcha nacional por la Paz en CDMX tras asesinato de Carlos Manzo

Luego del asesinato de Carlos Manzo comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para una Marcha Nacional por la Paz para el próximo domingo 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX).

Bajo el lema 'México se levanta', la Marcha Nacional por la Paz en CDMX tiene como objetivo honrar la memoria del presidente municipal, así como exigir justicia y mayor seguridad ante la creciente ola de violencia en México.

La convocatoria ciudadana indica que la Marcha Nacional por la Paz iniciaría cerca de las 11:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Identifican al presunto asesino de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer la identidad del presunto homicida del alcalde de Uruapan. El presunto responsable era un joven de apenas 17 años originario del municipio de Paracho.

El fiscal Carlos Torres Piña informó que la prueba de rodizonato de sodio practicada al cuerpo del joven dio positivo, lo que confirmó su participación directa en el ataque armado.

La investigación también reveló que el menor tenía adicciones a la metanfetamina, situación confirmada por sus familiares, quienes reportaron que se ausentó de su domicilio una semana antes del homicidio.

