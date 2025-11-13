Roban auto en Tehuacán, Puebla con un perro dentro: buscan a “Camilo”

Una familia busca desesperadamente a su perro en Tehuacán, Puebla. "Camilo" es un labrador negro de siete años, quien está desaparecido tras el robo de su vehículo, un Chevrolet Chevy gris con placas TYE-56-46.

El hecho ocurrió en la colonia La Purísima, donde una cámara de seguridad captó a dos sujetos que simularon tener una conversación mientras forzaban la puerta del copiloto del vehículo estacionado.

En el video se observa cómo, tras abrir el auto, los hombres se separan brevemente para vigilar el entorno. Al no detectar peligro, suben al Chevy y huyen del lugar sin percatarse de que “Camilo” estaba dentro.

La familia busca a su perro "Camilo" y ofrece recompensa

Para los dueños de “Camilo”, el auto es lo de menos. Lo que verdaderamente les preocupa es recuperar a su mascota, a quien consideran un miembro más de la familia.

“Camilo” fue visto por última vez vestido con una camiseta de fútbol, al momento del robo. Desde entonces, no se tiene rastro ni del perro ni del vehículo.

La familia ha iniciado una búsqueda intensa en redes sociales, compartiendo fotografías, mensajes y números de contacto con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero.

Números de contacto para ayudar:



238 290 1067

238 373 2522

Asimismo, han ofrecido una recompensa a quien proporcione información que permita ubicar al labrador o al automóvil sustraído.

La grabación podría ser clave para identificar a los responsables del robo de auto en Tehuacán

El video de la cámara de seguridad, que ya circula en redes, muestra con claridad el momento del robo y podría ser determinante para las autoridades locales.

Hasta ahora, la Policía Municipal de Tehuacán no ha emitido un reporte oficial sobre la recuperación del vehículo ni del animal.

Por otra parte, el caso de “Camilo” ha generado una ola de solidaridad entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido publicaciones con el hashtag #BuscamosACamilo para ayudar en su localización.

Defensores de animales locales también han pedido a las autoridades dar seguimiento al caso y recordar que, más allá del robo, hay una vida animal en riesgo.