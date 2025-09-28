Baile se sale de control: Apedrean a policías tras violenta riña en Escobedo, Nuevo León

Durante la madrugada de este domingo 28 de septiembre, un baile realizado en plena vía pública dejó como saldo una riña y policías agredidos en Escobedo, Nuevo León.

Tras los primeros disturbios registrados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a la calle, sin imaginar que se serían recibidos de manera violenta.

Riña en baile callejero de Escobedo deja agresiones a policías

De acuerdo con los reportes oficiales, vecinos de la colonia Jardines de San Martín, alertaron a las autoridades por el exceso de ruido, y las riñas que se estaban presentando en la calle.

Al llegar, descubrieron que los organizadores no contaban con el permiso correspondiente para llevarse a cabo. Pero en ese momento fueron recibidos con insultos, golpes y hasta pedradas, tanto a ellos, como a las patrullas.

Los asistentes, que eran mayoría frente a los uniformados, no solo se negaron a dispersarse, sino que respondieron con violencia.

Policías de Escobedo niegan ataque con armas de fuego

Mediante un comunicado, la institución detalló que tras recibir el reporte y llegar a colonia, los elementos se vieron obligados a responder conforme al protocolo de uso gradual de la fuerza.

Aseguraron que para repeler la agresión, utilizaron pistolas que disparan cápsulas con gas pimienta, ya que fue la única forma de dispersar a la multitud.

Las autoridades recalcaron que en ningún momento se usaron armas de fuego, únicamente dispositivos de control menos letales para salvaguardar la integridad de los propios policías y de los vecinos que dieron aviso de los disturbios.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han confirmado si hubo personas detenidas tras la riña. Lo que sí se informó es que se logró dispersar a la multitud y liberar la vialidad que permanecía bloqueada por el evento.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a organizar sus eventos de manera legal y responsable, para evitar incidentes como el registrado este fin de semana en Escobedo, donde un baile callejero terminó en un enfrentamiento con la policía.

¿Qué pasa si agredo o lastimo a policías en Nuevo León?

De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública del estado, el agredir a policías en la entidad sí implica sanciones que incluyen multas costosas.

Dependiendo de la gravedad, pueden ser hasta 36 horas de arresto, multas de hasta 20 días de salario mínimo, y en algunos casos trabajos comunitarios como alternativa al arresto.

