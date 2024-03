Migrantes de Plaza Giordano muestran la crisis de vivir en CDMX: “Me violaron”

México atraviesa una intensa crisis de migrantes en todo el territorio nacional, pues aunque la mayoría de los reflectores se encuentran en lo que sucede en la frontera norte con Estados Unidos, no hay que ir tan lejos para encontrar una grave situación humanitaria que no han podido controlar las autoridades, pues en la Plaza Giordano Bruno, de la Ciudad de México, se encuentran los ejemplos más vivos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió a este parque ubicado en la colonia Juárez, en la zona centro de la capital, muy cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde se han establecido decenas de casas de campaña para dar vivienda a los migrantes procedentes de distintas partes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

La situación ya ha generado quejas por parte de los vecinos a la Plaza Giordano Bruno, pues el campamento no ha hecho más que extenderse, al tiempo en el que se incrementan los casos de violencia en contra de los propios migrantes, quienes además de soportar las condiciones de calle, ahora también se tienen que cuidar de la delincuencia.

#EnLaMañanera | El gobierno mexicano también regalará dinero a migrantes de Colombia y Ecuador que acepten volver a su país, así lo dijo el presidente @lopezobrador_ quien detalló que se les otorgará durante seis meses 110 dólareshttps://t.co/dAqkH6dSE0 pic.twitter.com/iIPqRduXm7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 26, 2024

Miranda, la migrante que denuncia haber sufrido abuso sexual en CDMX

FIA encontró el caso de Miranda, una de las decenas de migrantes que viven en una tienda de Plaza Giordano Bruno, quien mientras explicaba la manera en que consiguen agua y un baño, denunció haber sufrido un caso de abuso sexual en su contra, el cual la dejó embarazada hace apenas dos meses.

“Hay que pagar (para hacer nuestras necesidades básicas)", explicó Miranda, quien desembolsa 5 pesos para ir al baño y 20 para poder bañarse. “Yo vivía en Iztapalapa y estaba buscando trabajo. Un día me encontré a alguien y me decía que iba a llevar a buscar un trabajo; cuando la encontré me llevaron en un carro privado y me violaron”.