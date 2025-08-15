Interpol emite ficha roja para localizar a Zhi Dong Zhang, fugado en CDMX

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar y capturar a Zhi Dong Zhang, quien se fugó mientras estaba bajo custodia en la Ciudad de México (CDMX).

El “Brother Wang” es considerado como un intermediario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, para el suministro de precursores químicos.

Las fichas rojas no son órdenes de detención internacional, sino solicitudes para que las autoridades de seguridad de los países ayuden a localizar y retener provisionalmente a una persona.

#AlMomento | Emiten ficha roja de Interpol para localizar y capturar a Zhi Dong Zhang a quien consideran intermediario del CJNG y Cártel de #Sinaloa para el suministro de precursores químicos. El mes pasado se fugó de la prisión. pic.twitter.com/ZYZI0AfYkJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2025

¿Qué se sabe de la fuga de Zhi Dong Zhang?

El pasado 11 de julio, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang se escapó de prisión domiciliaria, mientras estaba bajo custodia de la Guardia Nacional. En ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una ficha para localizarlo.

A este sujeto lo habían capturado el 31 de octubre de 2024 en la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en la distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Después de capturarlo en un inmueble ubicado en Lomas de Santa Fe, se ordenó darle prisión preventiva justificada, como parte del proceso de extradición que solicitó el gobierno de Estados Unidos.

La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y la Corte del Distrito Norte de Georgia solicitaron que Zhi Dong Zhang fuera extraditado, para juzgarlo en territorio estadounidense por lavado de dinero y delitos contra la salud.

Al “Brother Wang” lo consideran intermediario del CJNG y el Cártel de Sinaloa, dos grupos criminales que mantienen al país sumido en la violencia y el temor, mientras las autoridades de Seguridad no pueden combatirlos.