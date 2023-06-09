Alerta en Filipinas por riesgo de erupción del volcán Mayón

Videos publicados en redes sociales muestran columnas de humo saliendo del popular volcán Mayón de Filipinas. Esta situacion provocó que se elevara el nivel de alerta debido a los terremotos volcánicos y a los cientos de desprendimientos de rocas.

El volcán de 2.462 metros de altitud, situado en la provincia de Albay y atractivo para los turistas por su forma cónica casi perfecta.

Está experimentando una erupción magmática. Agencia Estatal de Vulcanología

En el "nivel de alerta 3" de una escala de 5, Mayón ha aumentado las posibilidades de flujos de lava y un potencial de actividad explosiva dentro de semanas o incluso días, agregó.

La agencia había elevado al volcán Mayón a "nivel de alerta 2" el 5 de junio.

Dijo que las personas en un radio de 6 kilómetros del volcán deben ser evacuadas, mientras que los pilotos deben evitar volar sus aviones cerca del cráter del volcán.

El Mayón es uno de los 24 volcanes más activos del país, con más de 50 erupciones en los últimos cuatro siglos.

Filipinas se encuentra en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, donde la actividad volcánica y los terremotos son frecuentes.

LOOK: Incandescent rockfall shed from new fluidal lava at the summit of Mayon Volcano, taken @ around 9:27 PM, 8 June 2023. #MayonVolcano



1/2 pic.twitter.com/xePaoeTXmV — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 8, 2023

Última erupción del volcán Mayón

La última erupción importante del volcán Mayón en Filipinas ocurrió en enero de 2018. Esta erupción fue clasificada como una erupción freática, caracterizada por explosiones de vapor y gases volcánicos debido al contacto del agua con el magma caliente.

Durante esa erupción del volcán Mayón, se produjeron múltiples explosiones y emisiones de cenizas volcánicas que alcanzaron alturas de hasta 10 kilómetros. También se registraron flujos piroclásticos y la formación de lahares, que son flujos de lodo y escombros volcánicos que descienden rápidamente por las laderas del volcán.

La erupción del volcán Mayón en 2018 obligó a la evacuación de miles de residentes que vivían en las áreas cercanas al volcán. Las autoridades locales y nacionales implementaron medidas de respuesta de emergencia para garantizar la seguridad de la población afectada.