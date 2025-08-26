Con una lluvia de balas, reciben a policías en Tonalá en plena base | ZMG de Noche

Un grupo de policías de Tonalá, en el estado de Jalisco, llegaba a su base, cuando fueron atacados a balazos durante la noche.

El ataque sucedió en la Carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura de la calle Hipódromo, colonia Santa Paula, cuando al menos tres sujetos en un automóvil color negro dispararon contra la patrulla.

La patrulla recibió varios impactos de bala; sin embargo, los policías a bordo resultaron ilesos. Tras ello, la base policial fue fuertemente resguardada y la Fiscalía tomó conocimiento del caso. Aunque policías estatales y de otros municipios acudieron para buscar a los agresores, no pudieron dar con ellos.

🔴#IMPORTANTE | Sujetos armados agredieron con arma de fuego a elementos de la Policía de Tonalá que se encontraban dentro de una patrulla en calles de la Col. Santa Paula, tras la agresión nadie resultó lesionado.



Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/sINFg6OIy3 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 26, 2025

Dispararon contra dos personas en casa de Tonalá

Un hombre y una mujer fueron atacados con arma de fuego en el interior de una vivienda en la calle Monte Gilboa, a su cruce con Rodas en la colonia Lomas del Zalate, en Tonalá.

Vecinos reportaron al número de emergencia la situación y policías acudieron a la zona. Los agentes vieron que ambas personas estaban en el piso, en medio de un charco de sangre. Paramédicos acudieron para estabilizar a las víctimas.

🔴#IMPORTANTE | Una pareja fue agredida con arma de fuego en el cruce de las calles Monte Gilboa y Rodas en la Col. Lomas del Zalate en Tonalá, ambos fueron trasladados a un puesto de socorros en estado regular de salud.



Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/9wE37TqvRe — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 26, 2025

El hombre, de 40 años, sufrió dos impactos de bala, mientras que la mujer tenía tres heridas de arma de fuego. Ambos son reportados en estado regular de salud.

Las primeras investigaciones indican que un hombre llegó a la casa y, sin mediar palabra, disparó contra la pareja. Las víctimas reciben atención médica en un puesto de socorro.

Hombre es atacado a tiros en Tlajomulco

Un hombre pidió ayuda en la Cruz Verde de Tlajomulco de Zúñiga, después de que sufrió un ataque con arma de fuego en la cabecera municipal.

🔴#SEGURIDAD | Un hombre arribó a las instalaciones de la Cruz Verde en Tlajomulco para pedir ayuda tras ser agredido con arma de fuego, se reportó en estado grave de salud.



Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/PnJOFTFOOI — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 26, 2025

El hombre llegó a la unidad de socorro en la Avenida Pedro Parra Centeno y en la sala de urgencias le brindaron los primeros auxilios. Las autoridades indicaron que tenía varios impactos de bala.

El hombre, de aproximadamente 40 años, no pudo proporcionar información sobre sus atacantes. La Fiscalía del estado ya está a cargo de la investigación correspondiente.

