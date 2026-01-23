¿No tiene madre? Ana cuida al hijo de su amiga Norma para que ella satisfaga sus necesidades

Ana ha cuidado al hijo de Norma durante meses, pues Norma lo esconde de su pareja actual porque él le advirtió que no quería tener hijos. Ana revela que Mateo, el hijo de Norma, pregunta por Norma, pero ella le ha dicho que está trabajando para comprarle muchos juguetes. El papá de Norma no entiende en qué punto su hija se empezó a desviar.