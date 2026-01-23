inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿No tiene madre? Ana cuida al hijo de su amiga Norma para que ella satisfaga sus necesidades

Norma le pidió a Ana que cuidara a su hijo un mes; ya pasaron seis meses y Norma no ha regresado por él por estar con su pareja. ¿Enfrentarán temas legales?

Videos,
Acércate a Rocío

Ana ha cuidado al hijo de Norma durante meses, pues Norma lo esconde de su pareja actual porque él le advirtió que no quería tener hijos. Ana revela que Mateo, el hijo de Norma, pregunta por Norma, pero ella le ha dicho que está trabajando para comprarle muchos juguetes. El papá de Norma no entiende en qué punto su hija se empezó a desviar.

Videos