Ángel dice que pidió dinero a usureros por culpa de sus papás. ¿Será?
Ángel pidió dinero a usureros para cubrir los gastos de embarazo y, a pesar de las fatales consecuencias, asegura que no es el peor hijo del mundo. ¿Será culpa de sus papás?
Ángel sabe que cometió un gran error al involucrarse con prestamistas y supone que no debería pagarles más dinero del que pidió prestado, pues ya habría cubierto su deuda. Por otro lado, le pide a sus papás que entiendan por qué tomó esa decisión, pues él nunca ha podido contar con ellos. Además, asegura que su padre nunca le enseñó a trabajar. ¿Quién será el responsable?