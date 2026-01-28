Ángel dice que pidió dinero a usureros por culpa de sus papás. ¿Será?

Ángel sabe que cometió un gran error al involucrarse con prestamistas y supone que no debería pagarles más dinero del que pidió prestado, pues ya habría cubierto su deuda. Por otro lado, le pide a sus papás que entiendan por qué tomó esa decisión, pues él nunca ha podido contar con ellos. Además, asegura que su padre nunca le enseñó a trabajar. ¿Quién será el responsable?