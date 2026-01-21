inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Atención, madres sobreprotectoras! María presume de resolverle la vida a su hijo

Además de ‘chantajista’, ¿'zángano’? María se siente orgullosa de resolverle la vida a su hijo Roberto, pues él está buscando su “verdadera pasión”.

Videos,
Acércate a Rocío

Aunque Azul tiene pruebas de los chantajes de Roberto hacia ella, María se niega a aceptar que su hijo es un chantajista. María, suegra de Azul, presume que gracias a ella, su nieta nunca ha pasado carencias. Además, aclara que su hijo no es ningún inútil, sino un joven en proceso. Mientras ella responda económicamente, no pretende presionar a Roberto para que trabaje.

Videos