¿Llegó para complacerla? Óscar duerme en la cama que Frida y Joel compartían
Ahora que Óscar está haciendo su vida con Frida, Joel exige que le paguen los muebles que compró para el departamento que compartían, incluyendo la cama.
Óscar asegura que su novia Frida la pasaba mal con su ex, Joel, y por eso lo dejó, pues ella estaba ‘muerta en vida’ porque no la cuidaban como merecía. Óscar llegó a la vida de Frida para complacerla y darle todo lo que Joel no le podía dar. Al encontrarse en el foro, la reacción de Joel fue inmediata y trató de abandonar el panel. Óscar se entera de lo que verdaderamente pasó entre Frida y Joel, quien compró los muebles y la cama que ahora utilizan Óscar y Frida. ¿Llegarán a un acuerdo por la posesión de los muebles?