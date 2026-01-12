¿Llegó para complacerla? Óscar duerme en la cama que Frida y Joel compartían

Óscar asegura que su novia Frida la pasaba mal con su ex, Joel, y por eso lo dejó, pues ella estaba ‘muerta en vida’ porque no la cuidaban como merecía. Óscar llegó a la vida de Frida para complacerla y darle todo lo que Joel no le podía dar. Al encontrarse en el foro, la reacción de Joel fue inmediata y trató de abandonar el panel. Óscar se entera de lo que verdaderamente pasó entre Frida y Joel, quien compró los muebles y la cama que ahora utilizan Óscar y Frida. ¿Llegarán a un acuerdo por la posesión de los muebles?