¡Se derrumba la mentira! Raúl se da cuenta de los malos tratos hacia su hija Camila, pero no ha tomado acción

Raúl dice apoyar a su hija Camila, pero no hace nada por protegerla de Irma, su propia madre. ¡Revelará un secreto que explica todas las actitudes de Irma!

Raúl, pareja de Irma y papá de Lucero y Camila, revela que Irma siempre ha tratado mejor a Lucero. Pero, ¿por qué lo ha permitido Raúl? Entre otras cosas, Raúl detalla que ha tratado de apoyar a Camila en sus sueños, pero trata de explicar por qué no se la ha llevado lejos. ¿Debería separarse de Irma para irse a vivir sólo con Camila? ¡Ojo a la revelación que explicará todo!

