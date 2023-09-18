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FOTOS | ¿Quién es Augusto Bravo, el tercero en discordia entre Adianez y Cachero?

Hace unos días se confirmó que Adianez Hernández engañó a Rodrigo Cachero... Se trata de Augusto Bravo. ¿Quién es? Te contamos en fotos todos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Adianez y Rodrigo felices.jpg
Adianez y Rodrigo fits.jpg
Augusto Bravo selfie.jpg
Augusto Bravo en Qatar.jpg
Adianez y Rodrigo beso.jpg
Augusto Bravo sonriendo.jpg
Augusto Bravo posando.jpg
Adianez y Rodrigo boda.jpg
Augusto Bravo en el mar.jpg
Augusto Bravo en la playa.jpg
Adianez y Rodrigo enamorados.jpg
Augusto Bravo en el elevador.jpg
Augusto Bravo con gorra.jpg
Augusto Bravo con lentes.jpg
Augusto Bravo atardecer.jpg
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