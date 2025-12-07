¡Una locura! Este cómodo colchón matrimonial está a mitad de precio en Elektra

Elektra acaba de lanzar una oferta que está dando que hablar: un colchón matrimonial reconocido por su comodidad quedó a mitad de precio por tiempo limitado. Una oportunidad ideal para renovar el descanso sin gastar de más y aprovechar uno de los descuentos más llamativos de la tienda. ¡Checa todos los detalles de esta rebaja!

En su portal, la famosa tienda publicó recientemente un fabuloso descuento que debes aprovechar de inmediato. Se trata del colchón matrimonial restonic rest que lo venden a tan solo $2,999, cuando antes estaba cotizando en el sitio web a $4,599.

Las características de este colchón matrimonial que tiene en oferta Elektra

Comodidad para dos: su firmeza media se adapta a las curvas naturales de ambos cuerpos, proporcionando un descanso personalizado y confortable para parejas.

su firmeza media se adapta a las curvas naturales de ambos cuerpos, proporcionando un descanso personalizado y confortable para parejas. Soporte óptimo : la estructura interna del colchón brinda el soporte necesario para la columna vertebral, aliviando dolores y tensiones musculares.

: la estructura interna del colchón brinda el soporte necesario para la columna vertebral, aliviando dolores y tensiones musculares. Alineación espinal : ayuda a mantener la columna vertebral en una posición neutral durante el sueño, favoreciendo una buena postura en ambos miembros de la pareja.

: ayuda a mantener la columna vertebral en una posición neutral durante el sueño, favoreciendo una buena postura en ambos miembros de la pareja. Distribución uniforme del peso corporal que disminuye presión en hombros, caderas y otras zonas.

Este colchón incluye una garantía de 5 años

En la tienda online también se detalla que la compra de este colchón matrimonial incluye una garantía de 5 años, la cual protege al usuario contra defectos de fabricación como:



Resortes sueltos o dañados

Hundimientos mayores a 4 cm

Costuras abiertas o materiales defectuosos

El diseño de la tapa puede variar, de tela lisa o con diseño.

A su vez, Elektra indicó que también se puede optar por cobertura por año donde se aceptarán reparación o cambio sin costo (solo aplica transporte e inspección); mientras que, para aquellas de 2 a 5 años, se cobrará un porcentaje proporcional al desgaste, sumados gastos de revisión.

Para hacer válida la garantía, el comprador deberá presentar:



Comprobante de compra

Acudir con el colchón

Restonic evaluará y decidirá si repara o reemplaza partes del producto.

No obstante, la tienda puede ofrecer prueba en tu casa o fácil devolución, pero deberás consultarlo previamente. Algunos colchones necesitan días para adaptarse al cuerpo.