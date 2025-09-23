Perrito es abandonado con una carta que es viral en redes sociales

Los animales abandonados es un flagelo que no solo se percibe en México, sino en gran parte del mundo entero. Ahora, la historia de un perrito se ha convertido en viral tras haber sido rescatado pero nuevamente abandonado en las calles con la esperanza de que vuelva a encontrar una familia adoptiva.

El protagonista de esta historia es Canelo, un cachorro que habita en las calles de la alcaldía Tlalpan y que tuvo por unos días la alegría de haber sido rescatado por una familia. Sin embargo, su destino cambió cuando fue devuelto a las calles con una desgarradora carta que pide refugio para él.

¿Qué dice la carta dejada junto al perrito?

De acuerdo con lo que se conoció de la historia de Canelo, el perrito fue hallado por un par de personas que decidieron resguardarlo pero luego tuvieron que regresarlo a las calles con una carta explicando el motivo. “Gracias por quedarte con él, nosotros no pudimos, pero él es un buen perro, cuídalo”, señala el escrito que ahora es viral en redes sociales.

“Hola, me llamo Canelo, me encontraron unas personas. Lamentablemente, no se pueden quedar conmigo, espero tú sí y me cuides. Todavía soy un cachorro, solo que soy imponente”, continúa la carta que pide por un hogar para el lomito.

¿Cómo es el perrito abandonado?

La fotografía del perrito y la carta que lo acompañaba fue publicada en la cuenta de Facebook Tlalpan Vecinos. En el escrito puede leerse una breve descripción sobre cómo es Canelo con la que se busca enternecer a los transeúntes para que lo adopten.

“No muerdo y soy juguetón y tranquilo”, describe el escrito y solicita que quien lo adopte le dé una buena vida al lomito. Además, solicita que quienes decidan quedarse con el perrito den aviso “a las personas que trataron de ayudarme” y se adjuntan dos números de teléfono.

La historia de Canelo está inundando las redes sociales y ya hay internautas dispuestos a adoptar al animal. Por ahora, se desconoce si el cachorro ya tiene una nueva familia pero su historia ya conmueve a todo México.