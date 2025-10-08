Alfredo Adame se va con todo contra Lupillo Rivera y lo llama “Cantantillo fracasado”

Hace poco, se dio a conocer que Lupillo Rivera hizo el lanzamiento de su libro en donde comparte algunos de sus temas personales sobre su vida y otros un tanto polémicos. Sin embargo, este no ha sido muy bien recibido por algunos colegas del medio, quienes se han expresado de una manera muy mala ante el proyecto del cantante.

Tal es el caso de Alfredo Adame, quien no se guardó nada y lanzó unos fuertes comentarios hacia el famoso por su recién libro. Por medio de una entrevista que le otorgó al periodista Javier Ceriani, el exconductor decidió romper el silencio y atacó con todo la carrera y talento de Lupillo Rivera.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Lupillo Rivera?

Pero eso no fue todo, ya que comentó que este material debería de ser utilizado de cierta manera, específicamente como papel de baño, en vez de que sea leído por la gente gaste su dinero en comprar el proyecto del cantante de regional mexicano.

Va a haber escasez de papel del baño, para que compren su libro del mitómano, para que no padezcan de falta de papel de baño, para que se limpien el trasero

Además, criticó la carrera del famoso, señalándolo como alguien con falta de méritos y que solo ha podido hacerse imagen a causa de las polémicas.

Es un delincuente, era un cantantillo fracasado, a falta de talento, la gente le dio bola por sus escándalos. Siempre fue un pésimo cantante que siempre se presentó en Ferias, nunca fue el gran vendedor de nada, no tiene carisma, no tiene nada

Finalmente, Adame puso en duda todas las cosas que Lupillo ha mencionado en su libro y aseguró que a nadie le interesaría leer la biografía del famoso. Y es que, cuando se le cuestionó sobre el tema de Belinda, el conductor fue muy tajante con su respuesta.