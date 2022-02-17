FOTOS | Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer.

Aún consternada por el fallecimiento de Diego Verdaguer, Amanda Miguel reapareció para hablar del duro proceso que está viviendo por la partida del que considera su gran amor.

Fue en la Basílica de Guadalupe que la familia del argentino más mexicano de los últimos años citó a la prensa mexicana para contar que, parte de las cenizas del cantante reposarán en dicho lugar y el resto permanecerán en Los Ángeles, California, donde perdió la vida el pasado 27 de enero.

“Mi esposo tenía una gran fe en Dios, esa fe que lo hacía crear continuamente, con esa fe, todo lo que él proponía y creaba, lo convertía y lo conseguía, convertía la fe en acción. Fue un excelente esposo, con él pude hablar y compartir mi vida con felicidad absoluta y pude compartir, comprendernos hasta en los temas más ríspidos de nuestra convivencia que siempre resolvimos con amor y respeto a nosotros mismos, a nuestra familia y nuestro público”, dijo Amanda Miguel.

Sobre la controversia que causó la supuesta bandera “antivacunas” que defendía Verdaguer, su hija Ana Victoria lamentó la polémica, sin embargo, se negó a confirmar o desmentir si su padre se inoculó contra el COVID-19.

Amanda prefirió hablar de lo mucho que se amaron desde el primer día en que se conocieron: “Cuando nos conocimos, nos reconocimos como amores eternos y nos juramos vivir juntos, y respetarnos, porque creímos siempre en el concepto de la familia como lo más hermoso que existe en este mundo”, contó Amanda entre lágrimas.

Tras la muerte de Verdaguer, no hay día que Amanda no le dedique un hermoso mensaje, como el día de San Valentín donde le agradeció todo el amor que le dio y que con devoción cuidó hasta el último de sus días.