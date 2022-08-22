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FOTOS | Lo sabíamos, la cinturita de Ángela Aguilar no es natural, ¡aquí los detalles!

La hija de Pepe Aguilar usó sus redes sociales para “burlarse” de quienes aseguran que esa cinturita que luce en los palenques es porque se quitó dos costillas y aclaró cuántas se ha quitado.

Por: TV Azteca

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