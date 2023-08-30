  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Cuándo nacerá la bebé de Pame Verdirame y Heliud Pulido?

Falta cada vez menos para conocer a Rafaela, la primera hija de Pame Verdirame y Heliud Pulido. ¿Cuándo nacerá? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Pame y Heliud Exatlón.jpg
Pame de perfil.jpg
Heliud y Pame van a tener un hijo.jpg
Pame de rosa.jpg
Heliud y Pame enamorados.jpg
Pame feliz.jpg
Heliud y Pame felices.jpg
Pame de morado.jpg
Heliud y Pame embazados.jpg
Pame con lentes.jpg
Heliud y Pame bosque.jpg
Heliud y Pame sonriendo.jpg
Heliud y Pame bebé.jpg
Heliud y Pame posando.jpg
Heliud y Pame abrazados.jpg
/
Pame y Heliud Exatlón.jpg
Pame de perfil.jpg
Heliud y Pame van a tener un hijo.jpg
Pame de rosa.jpg
Heliud y Pame enamorados.jpg
Pame feliz.jpg
Heliud y Pame felices.jpg
Pame de morado.jpg
Heliud y Pame embazados.jpg
Pame con lentes.jpg
Heliud y Pame bosque.jpg
Heliud y Pame sonriendo.jpg
Heliud y Pame bebé.jpg
Heliud y Pame posando.jpg
Heliud y Pame abrazados.jpg
Pame y Heliud Exatlón.jpg
Pame de perfil.jpg
Heliud y Pame van a tener un hijo.jpg
Pame de rosa.jpg
Heliud y Pame enamorados.jpg
Pame feliz.jpg
Heliud y Pame felices.jpg
Pame de morado.jpg
Heliud y Pame embazados.jpg
Pame con lentes.jpg
Heliud y Pame bosque.jpg
Heliud y Pame sonriendo.jpg
Heliud y Pame bebé.jpg
Heliud y Pame posando.jpg
Heliud y Pame abrazados.jpg

Contenido relacionado