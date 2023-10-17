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FOTOS | ¡El "Capi" Pérez está en Japón con su esposa!

Desde hace unos días, Carlos Pérez, el “Capi”, salió de vacaciones... Ha compartido que se encuentra en otro continente junto a su esposa. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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