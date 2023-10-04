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FOTOS | Carlos Rivera cerrará con broche de oro el 2023 en Madrid con Christmas by Starlite
El cantante compartió con sus seguidores la invitación que recibió desde Europa para cerrar el año. Todos los detalles en las fotos.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
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