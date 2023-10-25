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FOTOS | Carlos Rivera evita que niña rompa su cochinito y la invita a su concierto

El cantante se volvió viral gracias al noble gesto que tuvo con su mini-fan. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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