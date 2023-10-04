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FOTOS | Nodal y Cazzu posan por primera vez con su hija

Hace unas semanas, nació la bebé de Christian Nodal y Cazzu... Hasta el momento, no habían compartido fotos, ¡pero se filtró una imagen en donde están los tres juntos!

Por: Ana Patricia Pérez

Cazzu y Nodal posando.jpg
Cazzu y Nodal agarrados de la mano.jpg
Cazzu y Nodal acostados (4).jpg
Cazzu y Nodal de rojo.jpg
Cazzu y Nodal premios.jpg
Cazzu y Nodal romanticos.jpg
Cazzu y Nodal alfombra roja.jpg
Cazzu y Nodal viendose.jpg
Cazzu y Nodal abrazados.jpg
Cazzu y Nodal felices.jpg
Cazzu y Nodal elegantes.jpg
Cazzu y Nodal pose.jpg
Cazzu y Nodal acostados (3).jpg
Cazzu y Nodal acostados (2).jpg
Cazzu y Nodal acostados.jpg
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