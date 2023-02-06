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FOTOS | Cecy "Wushu" anunció el fallecimiento de su bebé.

“Entregamos a nuestro bebé a Dios”. Cecy “Wushu”, exatleta de Exatlón México, perdió a su bebé a casi seis meses de embarazo.

Por: TV Azteca

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