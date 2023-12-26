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FOTOS | Famosos mexicanos que murieron en 2023

El 2023 fue un año de muchas sorpresas, muchas de ellas no gratas... ¡Muchos famosos fallecieron! Te compartimos fotos de los mexicanos que partieron este año.

Por: Ana Patricia Pérez

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