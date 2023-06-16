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FOTOS | A punto de cumplir 55 años, así ha cambiado Chayanne con el tiempo.

Chayanne preocupó a sus seguidoras luego de una reciente foto en la que se le ve más delgado, pero el cantante puertorriqueño de 54 años sigue disfrutando de la vida como podemos ver en estas fotos de cómo era antes.

Por: Ana Patricia Pérez

Chayanne de niño.jpg
Chayanne antes.jpg
Chayanne adolescente.jpg
Chayanne joven.jpg
Chayanne galan.jpg
Chayanne cuando era joven.jpg
Chayanne cabello largo.jpg
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