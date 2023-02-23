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FOTOS | ¿Cuál es la verdadera causa de la muerte de Christian Bach?

A cuatro años de su lamentable fallecimiento, recordamos con mucho amor a Christian Bach. ¿Por qué murió? Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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