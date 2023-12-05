Mi marido me dejó por culpa de mi cuñada | Programa 5 diciembre del 2023
Virinea ha tenido problemas de alcoholismo desde la infancia. Su esposo llevó a su cuñada a vivir con ellos y tiempo después corrieron a Virinea de su casa.
Virinea ha tenido problemas de alcoholismo desde la infancia. Su esposo llevó a su cuñada a vivir con ellos y tiempo después corrieron a Virinea de su casa. Arturo, hijo de Virinea, asegura que ella ha tomado malas decisiones y la culpa de que él haya caído en los vicios.