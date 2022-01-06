FOTOS | ¿Daniel Corral formará parte de la nueva temporada de Exatlón?

Hace unos días, se confirmó que pronto vendría la sexta temporada de Exatlón, llamada “All Star”. ¿Daniel Corral formará parte de ella?

¿Por qué “All Star”? ¡Porque estarán convocados los campeones y subcampeones de las emisiones anteriores! Así es, el mejor nivel que haya tenido Exatlón México antes, ¡estará en esta temporada que inicia dentro de un par de semanas!

Recordemos que los campeones y subcampeones de la primera temporada son Ernesto Cázares, Macky González, Daniel Corral y Ana Lago. Tanto Ernesto como Ana, formaron parte de la cuarta temporada también. Y actualmente Macky se encuentra en la quinta temporada como capitana del equipo azul. El atleta que nunca ha regresado a las tierras y las playas de Exatlón México desde que terminó su actuación en la primera temporada hace poco más de cuatro años, es Daniel Corral.

¿Será que esta vez acude al llamado de la máxima autoridad Antonio Rosique? Te contamos más detalles en las fotografías, checa la galería completa.

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